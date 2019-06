Zahlreiche Trends, die von den Maschinenherstellern für die Thermoplast-Maschinen benannt werden, gelten auch für die Maschinen zur Verarbeitung elastomerer Werkstoffe. So spricht Arburg, Loßburg, einen Trend in der Verfahrenstechnik an, nach dem das Einsatzspektrum und die Wertschöpfung von Spritzgussteilen weiter gesteigert werden. "Dazu zählen einerseits der Herstellprozess der Spritzteile, indem zum Beispiel durch das Verketten einzelner Produktionsschritte direkt fertige Bauteile entstehen. Andererseits geht es auch um die Produkte selbst, indem zum Beispiel für funktionelle Bauteile gezielt Kautschuk mit Metallen kombiniert wird." Bei Engel Austria, Schwertberg, Österreich, "gilt das Augenmerk in der kontinuierlichen weiteren Entwicklungsarbeit der Zuführtechnik für Fest-Silikone mit Entlüftung sowie der Homogenisierung zur Reduktion der Spritzdrücke." Für die Auswahl der spezifisch bestens geeigneten Lösung für die jeweilige Kundenaufgabe hält REP international laut REP Deutschland, Wald-Michelbach, "über 14.000 Entwicklungsstudien in einer Datenbank" bereit.

Integration in den Gesamtprozess

Sowohl Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, Österreich, als auch Arburg weisen auf die neu geschaffene Schnittstelle für LSR-Dosieranlagen hin. Mit dieser OPC UA-Schnittstelle 82.3 (Euromap) schreibt Arburg weiter, lassen "sich die im LSR-Prozess benötigten LSR-Dosieranlagen in die Maschinensteuerung einbinden. Relevante Eingabeparameter wie Materialdruck, Farb- und Additiv-Einstellungen bis hin zu Restlaufzeiten lassen sich dabei transparent und einfach kommunizieren. Die Einstellungen können dadurch zentral auch über die Maschinensteuerung vorgenommen und im Datensatz der Maschine mit gespeichert werden. Die erweiterte Kommunikation bietet jedoch nicht nur mehr Komfort, sondern auch die in der OPC UA beinhalteten Sicherheitsmechanismen wie Autorisierung, Authentifizierung und Verschlüsselung." Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, Österreich, setzt auf den "Einsatz verfahrenstechnischer Softwarepakete zur Analyse von zum Beispiel Viskositätsschwankungen", um "Nachregelungen im Prozess" durchzuführen. Diese "Integration von Peripherie in die Spritzgießmaschine" im Sinne von Industrie 4.0 spricht auch Wittmann Battenfeld an. Danach "geht die Kommunikation weit über die Integration von zum Beispiel "nur" der Dosierpumpe hinaus, da sämtliche Peripheriegeräte und so aktuell auch die Regelung für Nadelverschlusssysteme in die Maschinensteuerung eingebunden werden." Dies ist vor allem für Mehrkomponentenanwendungen von Bedeutung, wenn "zum Beispiel Trockner, Einfärbe-Geräte und Temperiergeräte für die Thermoplast-Komponente benötigt werden. ...

