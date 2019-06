Chiphersteller Infineon plant für neun Milliarden Euro den US-Speicherhersteller Cypress Semiconductor zu übernehmen. Die sich ergänzenden Portfolios sollen neue Angebote von Chip-Lösungen und damit mehr Umsatz bringen.

Der Chiphersteller Infineon will für neun Milliarden Euro den US-Rivalen Cypress Semiconductor kaufen. Der Dax-Konzern bietet für das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien 23,85 Dollar je Aktie in bar, wie Infineon mitteilte. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden. Durch den Erwerb von Cypress stärke Infineon die Ausrichtung auf wachstumsträchtige Geschäftsfelder. Die Amerikaner ...

