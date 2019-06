Zürich (awp) - Die Aktien von Lonza notieren am Montag im frühen Handel fester. Die geplante Ausgliederung des Sorgenkindes Specialty Ingredients (LSI) stösst bei den Investoren auf Anklang. Analysten fragen sich, ob in einem weiteren Schritt ein Verkauf des Segments folgen könnte.Bis um 09.15 Uhr ziehen Lonza in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...