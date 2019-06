Zum Wochenstart setzt der Euro seinen Wachstumskurs fort. Grund dafür ist auch die Schwäche des Dollars aufgrund des schwelenden Handelskonflikts.

Der Euro hat am Montag an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1178 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1151 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer breit angelegte ...

