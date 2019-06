Der Aerospace-Konzern FACC investiert rund 30 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte in Kroatien. Die Pläne für die Errichtung der neuen Anlage wurden heute in Anwesenheit von Andrej Plenkovic, Premierminister der Republik Kroatien, und Darko Horvat, kroatischer Minister für Wirtschaft, Unternehmen und Gewerbe, bekannt gegeben. Der Baubeginn ist für dieses Jahr geplant. Als 100 prozentige Tochtergesellschaft von FACC wird die neue Produktionsstätte Leichtbau-Komponenten für die Passagierkabinen von Verkehrsflugzeugen und Business Jets mit modernster Faserverbundtechnologie herstellen. "FACC profitiert vom starken Wachstum der Luftfahrtindustrie. Als Global Player im Composite-Bereich ist FACC in den ersten 30 Jahren ihres Bestehens immer ...

