Vor einigen Jahren war noch fast jedem Experten klar: Wasserstoff ist zu teuer, kompliziert und gefährlich - und hat keine Zukunft. Doch jetzt heißt es, umdenken. Für ein Ausrufezeichen sorgte jüngst die Deutsche Post mit der Einführung der Brennstoffzelle (Lieferant ist Plug Power) in seiner DHL-Flotte. Und es lohnt sich nicht nur aus Klimaschutzgründen: "Die Total Cost of Ownership, werden beim neuen Fahrzeug vergleichbar mit einem Diesel-Fahrzeug sein", so der Pressesprecher gegenüber dem AKTIONÄR. Und es gibt weitere Argumente für den Wasserstoff-Antrieb. Auto Motor und Sport (AMS) hat nun einige Mythen widerlegt. Hier 5 Gründe, wieso Wasserstoff doch Sinn macht:

Den vollständigen Artikel lesen ...