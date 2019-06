Die Aluflexpack AG, ein Unternehmen der Montana Tech Components des Industriellen Michael Tojner, kündigt ein IPO an. Die Aktien sollen noch im zweiten Quartal 2019 an der SIX Swiss Exchange notieren. Zum Kerngeschäft der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Reinach (Aargau), Schweiz, zählt die Entwicklung und Herstellung hochwertiger flexibler Verpackungslösungen überwiegend für die Endmärkte Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy, wo die Gesellschaft sich auf schnell wachsende Marktnischen fokussiert. Im Zuge der Kotierung werden voraussichtlich neue Aktien aus einer geplanten Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttogesamterlös von rund 140 Millionen Euro angeboten. Für eine eventuelle Mehrzuteilung werden ...

