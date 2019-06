++ Anleger flüchten in risikoarme Anlagen ++ Handelsstreit intensiviert sich weiter ++ S&P-500-Futures und DE30 verlieren weiter an Boden ++Fallende Aktienkurse sowie der anhaltende Handelsstreit haben die 10-jährige US-Anleiherendite unter die Rendite der Papiere mit einer Laufzeit von drei Monaten gedrückt, die am Montagmorgen bei 2,13% und 2,33% notieren. Die Renditen von Anleihen sind rückläufig, wenn die Kurse der Staatspapiere (TNOTE) aufgrund einer höheren Nachfrage steigen. Derzeit haben risikoreiche Vermögenswerte stark zu kämpfen, da Anleger weltweit in risikoarme Märkte flüchten. Die oben beschriebene "inverse" Zinsstrukturkturkurve deutete in der Vergangenheit auf eine Rezession hin, allerdings dauert es in der Regel sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...