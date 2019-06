Der mittelhessische Familienbetrieb Dickert Electronic entwickelt, produziert und vertreibt Funkfernsteuerungen sowie Steuerungen für Heim, Haus und Industrie. Außerdem fertigt das Unternehmen im Auftrag als OEM-Partner zum Beispiel Mini-Handsender, Steuerungen für Gartentechnik sowie Smart-Home-Komponenten. Als zusätzliches Standbein produziert Dickert auch Ersatzteile für ältere Anlagen verschiedenster Anbieter. Mit dieser Produktpalette war und ist der familiengeführte Betrieb seit über 30 Jahren sehr erfolgreich.

ERP mit Produktionsplanung

Ein konstantes Plus an Umsatz und Aufträgen bringt auch neue Herausforderungen mit sich. So wurde es in der Fertigung immer schwieriger, noch den Überblick zu behalten. "Je mehr parallele Aufträge zu bearbeiten sind, umso unübersichtlicher wird es selbst für den besten Produktionsleiter mit jahrelanger Erfahrung. Dann reicht das Bauchgefühl einfach nicht mehr aus, um umsatzsicher zu planen", erklärt Peter Jung, Leiter EDV/Organisation. Deshalb sah sich Dickert 2016 nach einem neuen ERP-System mit integrierter Multiressourcen-Planung um und wurde mit pro Alpha fündig. Seit Januar 2018 ist die ERP-Komplettlösung erfolgreich im Einsatz.

Erhält Dickert heute einen Auftrag und liegt der gewünschte Artikel nicht versandfertig auf Lager, erstellt das ERP-System direkt den Produktionsauftrag mit allen nötigen Teilaufträgen und Unterlagen und übernimmt diese in die vollautomatische Planung, lastet die Aufträge ein und bestätigt den Liefertermin. Dabei berücksichtigt das Advanced Planning & Scheduling (APS) auch die vielfältigen Varianten und bildet die vielfach verzweigte Produktionsabfolge fast nahtlos ab. Denn auf Basis einer einzigen Leiterplatte entsteht durch verschiedene Software-Versionen und Gehäuse ein breites ...

