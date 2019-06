Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag erneut schwächer - der Monat Juni beginnt damit so, wie der Mai geendet hat. "Es ist eine ähnliche Entwicklung wie am Freitag", sagt ein Händler. Die Anleger machten sich Sorgen wegen des Zollstreits der USA mit China bzw. dessen Folgen für die Weltwirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...