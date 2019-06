++ Aktienmärkte in Europa beginnen die neue Handelswoche mit weitreichenden Kursverlusten ++ SPD-Parteivorsitzende Nahles tritt zurück ++ Infineon kauft US-Unternehmen für 10 Mrd. USD, Aktie fällt um mehr als 4% ++Nach den Kurseinbrüchen in den USA am Freitag und in Asien zu Beginn dieser Woche verkaufen auch Anleger in Europa ihre Aktien, wie die weit verbreiteten Kursrückgänge zeigen. Die wichtigsten Indizes sind nach mehr als 30 Minuten des europäischen Handels um etwa 1% gefallen. Am deutschen Aktienmarkt sieht die technische Ausgangslage nicht besonders gut aus und nach dem starken Rückgang am vergangenen Freitag könnten die Verkäufer die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Werfen wir aber vorerst einen Blick auf die deutsche Politik. Die Parteivorsitzende der SPD, Andrea Nahles, erklärte am Wochenende ihren Rücktritt. ...

