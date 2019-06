DAX - Hier ist eine Erholung fällig

Henry Philippson,

Der DAX macht zu Wochenbeginn dort weiter, wo er am Freitag aufgehört hatte - mit Kursverlusten. Nach einer Abwärtskurslücke ging es am Vormittag zunächst in den unteren 11.600er Bereich, bevor im weiteren Verlauf eine Stabilisierung einsetzte. Mittlerweile wurde die Kurslücke zum XETRA-Schlusskurs fast schon wieder geschlossen.



Nach dem doch recht deutlichen Abverkauf der vergangenen Handelstage ist hier in den kommenden Stunden und Tagen tendenziell mit ausgedehnteren Comeback-Versuchen der Bullen zu rechnen. Mögliche Erholungsziele für die kommenden 24-48 Stunden liegen im Bereich 11.750 und 11.825 Punkte, nach der jüngsten Abwärtsstrecke hätten sich die Bären zumindest eine Verschnaufpause redlich verdient.

Eventuell eröffnen sich in die anstehende avisierte technische Erholung erneute Einstiegsmöglichkeiten auf der Shortseite, unter Chance7 Risiko-Aspekten ist diese auf dem aktuellen Niveau nicht mehr besonders attraktiv, zumal im weiteren Wochenverlauf der EZB-Entscheid und die US-Arbeitsmarktdaten ins Haus stehen.

Der Hauptfokus der Marktteilnehmer bleibt aber aktuell vorerst weiter auf den Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Mexiko.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 03.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 03.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX710Q 20,10 9.700 5,87 28.06.2019 DAX Index HX711G 13,65 10.350 8,58 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.06.2019; 11:32 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 9,08 12.600 12,63 28.06.2019 DAX Index HX7150 15,29 13.225 7,65 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.06.2019; 11:32 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte .

