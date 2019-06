Schon von seiner Ankunft in Großbritannien hat Donald Trump mehrere Kontroversen losgetreten. Wenige Minuten vor seiner Landung nahm sich der US-Präsident Zeit für einen handfesten Eklat.

Wohl selten wurde der Staatsbesuch eines US-Präsidenten in Großbritannien mit einer derartigen Mischung aus Hoffnungen und Ängsten begleitet. Doch Donald Trump hat es geschafft, gleich mehrere Kontroversen loszutreten, bevor er am Montag überhaupt einen Fuß auf britischen Boden gesetzt hat.

Schon am Wochenende hat Trump alle diplomatischen Gepflogenheiten über Bord geworfen und sich in den britischen Politikbetrieb eingemischt. Noch-Premierministerin Theresa May wird Ende der Woche von ihrem Posten als Parteichefin der Tories zurücktreten und damit das Rennen um ihre Nachfolge offiziell in Gang setzen. Trump erklärte, Ex-Außenminister Boris Johnson würde einen "exzellenten" Parteichef und Premierminister abgeben. Und er sprach sich dafür aus, den Rechtspopulisten und Chef der Brexit Party, Nigel Farage, in die Verhandlungen mit Brüssel einzubinden. Farage habe "eine Menge zu bieten", sagte Trump. Auch zum Brexit äußerte sich der US-Präsident: Er warb dafür, dass London die Verhandlungen mit der EU abbrechen solle, falls es nicht den Deal bekomme, den es sich wünsche.

In einem Interview mit dem Boulevardblatt "The Sun" nahm Trump ebenfalls kein Blatt vor den Mund. Damit konfrontiert, dass ihn Prinzengattin Meghan Markle in der Vergangenheit kritisiert hat, bezeichnete er sie als "nasty" - also als gemein, fies oder garstig. Kurz darauf bestritt er in einem Tweet, die Äußerung getätigt zu haben und bezeichnete sie als Erfindung der "Fake Newsmedien". Die "Sun" veröffentlichte daraufhin eine Aufnahme der betreffenden Passage des Interviews.

Wer glaubte, dass sich Trump präsidentieller verhalten würde, wenn er erst einmal im Land ist, wurde enttäuscht. Kurz vor seiner Landung in London griff Trump den Bürgermeister von London, Sadiq Khan, in einer wüsten Twitter-Tirade an. Khan hat in einem Artikel am Wochenende die Regierung dafür kritisiert, eine derartig kontroverse Figur wie Trump in allen Ehren zu empfangen. Trump warf Khan daraufhin vor, er verhalte sich "töricht bösartig" gegenüber "einem besuchenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem mit Abstand wichtigsten Verbündeten des Vereinigten ...

