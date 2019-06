Bankkunden, die nicht zu einem klassischen Institut wollten, konnten bisher zwischen Digitalbanken wie N26 und Ökobanken wie der GLS Bank wählen. Das Start-up Tomorrow will beides kombinieren. Klappt das?

Wenn Dominik Schmitz aufs Smartphone schaut, kann er in der App seiner Bank nicht nur den Kontostand sehen. Er erfährt dort auch, dass er innerhalb eines halben Jahres rund 3,6 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) eingespart hat. So viel, wie eine Person auf einem Linienflug mit einem Airbus A380 von Düsseldorf nach Peking verursacht. Dafür musste er nicht auf Fleisch verzichten oder das Auto abschaffen, sondern nur Geld überweisen, an einem beliebigen Geldautomaten mit Mastercard-Logo Geld abheben oder Einkäufe per Karte bezahlen. Seine Bank zahlt dafür in Ökoprojekte ein. Der 29-jährige Industriekaufmann aus Dortmund ist Kunde bei Tomorrow, einem Fintech, das sich selbst als Deutschlands erste nachhaltige Smartphone-Bank darstellt.

Banken, die Konten nur fürs Smartphone anbieten, gibt es schon länger, N26 oder Revolut etwa. Auch nachhaltige Geldinstitute, die nicht in Atom- oder Kohleenergie, Anbieter von Gentechnik oder Waffenhersteller investieren, haben sich etabliert - die Bochumer GLS Bank oder die Umweltbank aus Nürnberg etwa. Bislang aber hatten beide Bankwelten wenig miteinander zu tun.

Tomorrow möchte das ändern. Ortstermin mitten im Hamburger Schanzenviertel, knapp 200 Meter vom Kulturzentrum ...

