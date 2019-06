Willkommen im Juni! Wie immer beginnen wir ein Monat mit dem Abschluss des Vormonats. Und siehe die aneinandergereihten Heftrücken des Börse Social Magazine: Der Balken ganz rechts ist markant tiefer als der vorherige, heisst: -9,88 Prozent vs. April Ultimo, das zweitstärkste Monatsminus seit man das Börse Social Magazine in die Regale stellen kann, nur der Dezember 2018 war schlimmer. Eine Aktie ist positiv aufgefallen: CA Immo, Sieger des Wiener Börsepreis, kam auf 6,4 Prozent Monatsplus. Die Aktie liegt auch heute im Plus, der ATX hingegen ist auch heute zunächst markant schwächer ... CA Immo ( Akt. Indikation: 33,40 /33,50, 0,60%)ATX ( Akt. Indikation: 2869,80 /2870,00, -0,95%) Morgen ist grosser Palfinger-Tag: 20 Jahre an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...