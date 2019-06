Chinesische Staatsbürger sollten Risiken gründlich abschätzen, bevor sie in den USA studieren, warnt das chinesische Bildungsministerium.

Der Handelsstreit verschlechtert die Beziehungen zwischen China und den USA immer mehr. Das Bildungsministerium in Peking warnt Einheimische nun vor einem Studium in den Vereinigten Staaten. Studenten und Wissenschaftler sollten vor einem solchen Schritt Risiken besser abschätzen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, hieß es in einer kurzen Erklärung.

In manchen Fällen sei es zu Problemen mit der Dauer oder der Erteilung von Visa gekommen. Hu Xijin, Chefredakteur der chinesischen Zeitung "Global Times", äußerte über den Kurznachrichtendienst Twitter: "Diese Warnung ist eine Reaktion auf die jüngste Reihe von Diskriminierungen der USA gegen chinesische Studenten und kann auch als Antwort auf den von den USA ausgelösten ...

