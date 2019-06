Das unübersichtliche Angebot an Schwingungsmesstechnik macht es für Maschinenbauer, vor allem Neulinge auf diesem Gebiet, schwer, die bestmögliche Technik beziehungsweise das am besten geeignete Messsystem herauszufinden. Diese Zusammenfassung gibt eine Übersicht der Anwendungsfälle und den aktuellen Stand der Technik.

Die Ursachen für gefährliche Schwingungen in Maschinen und Anlagen mit bewegten Massen können sehr vielfältig sein: Unwuchten, Ausrichtfehler, Wellenkrümmung, Fundamentprobleme, Kavitation, Verzahnungsfehler in Getrieben, Anbackungen an Lüfterschaufeln, Wirbelschwingungen in Gasen und Flüssigkeiten, elektrische oder magnetische Störungen und viele weitere Ursachen. Für so gut wie jeden Anwendungsfall gibt es den passenden Experten - und diese werden auch tatsächlich benötigt. Die Messung und vor allem die kompetente Analyse von Schwingungsproblemen, erfordert ein solides Grundlagenwissen, Erfahrung oder zumindest eine gute Beratung.

Dabei ist der Bedarf groß, in industriellen Anlagen Schwingungen zu messen, zu bewerten und zu überwachen - nicht nur bei Prozessmaschinen, sondern zunehmend auch an Fertigungsmaschinen. So haben viele Anbieter von Automatisierungstechnik ihr Produktangebot um Komponenten für die Schwingungsmessung erweitert und bieten für einige Anwendungen Schwingungsklemmen an, passend für ihr Gesamtsystem. Diese Entwicklung belegt den wachsenden Bedarf in der Fabrik- und Fertigungsautomatisierung. Schwingungen und Anlagenzustand sollen am besten gleich zusammen mit den automatisierungstechnischen Komponenten erfasst werden.

Schutz vor Schwingungen bei großen Maschinen

Schwingungen an großen rotierenden Maschinen wie Turbinen und Generatoren, Kompressoren oder Großverdichtern sind besonders kritisch. Werden die Schwingungsamplituden zu hoch, drohen schwerste und sehr teure Schäden. Um für diese Fälle besondere Sicherheit zu bieten, wurden entsprechende Anforderungen für Schutzsysteme definiert, zum Beispiel in der DIN ISO 10816 (neu 20816) und der API 670. Typische Überwachungsgrößen in diesen Maschinen sind die Messung der absoluten Lagerschwingung (mit Beschleunigungs- oder Schwinggeschwindigkeitssensoren), die relative Wellenschwingung (mit berührungslosen Wegsensoren) und die Messung der axialen Wellenbewegung (ebenfalls mit berührungslosen Wegsensoren).

Schwingungen treten mit unterschiedlichen Phasenlagen auf. Erst das Messen der Phasenlage ermöglicht die Analyse der Schwingungsursachen. Aus diesem Grund wird meist zusätzlich mittels Referenz-Sensoren die Wellenposition erfasst (und gleichzeitig die Drehzahl gemessen). Überwacht werden dann Kennwerte, die die Höhe der Schwingung bewerten (etwa die Schwingungsweite Smax, die Schwingungsamplitude vRMS, RMS-Werte harmonischer Schwingungsanteile, …).

Mit einer nachgelagerten Analyse-Software ist eine tiefergehende Diagnose der Schwingungsursachen möglich. FFT-, Kaskade-, Wasserfall-, Orbit-, Polar-, Bode, oder Nyquist- und Wellenmittelpunktdiagramm sind die typischen Analyseformen im Zeit- oder Frequenzbereich.

