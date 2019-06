Das Schweizer Unternehmen Von Roll hat einen Core-Filler für Wabenstrukturen entwickelt. Das Besondere an dem neuen, schersensitiven und hochviskosen Material ist, dass es bei Raumtemperatur lagerbar ist, eine geringe Dichte hat und mit mikrofeinen Glas-Hohlkugeln durchsetzt ist, um ein geringeres Gewicht im Endprodukt zu erreichen. Viscotec, Töging a. Inn, sollte die automatisierte Verarbeitbarkeit des neuen Füllstoffes während des Entwicklungsprozesses ausgiebig testen - und das in einem vorgegebenen Volumenstrom bei gleichzeitig schonendem Umgang mit dem sensiblen Material.

Signifikante Kostenreduzierung möglich

In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen Airborne, das Lösungen zur Automatisierung von Produktionsprozessen anbietet, wurde ein vollautomatisiertes Befüllen der Waben ermöglicht. Eingebaut in eine Roboter-Dosierzelle, dosieren die präzisen Dispenser an verschiedensten Stellen und mit verschiedensten Geometrien. Letztere ergeben sich zum einen durch die individuelle Programmierung der Robotik, zum anderen über das individuelle Düsendesign von Viscotec. Arno van Mourik, CEO von Airborne, dazu: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine signifikante Kostenreduzierung durch höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit des Vergusses zu bieten, Materialverschwendung drastisch zu verringern und manuelle Arbeit und Nichtkonformitäten zu reduzieren. Deshalb arbeiten wir an mehreren automatisierten und digitalen Lösungen." "Wir freuen uns, eine völlig neue Generation eines Kernfüllstoffes bieten zu können, der den bisherigen ...

