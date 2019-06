Betriebe könnten nach Überlegungen aus dem Handwerk künftig Ablösesummen zahlen, wenn sie Azubis gleich nach der Lehre von der Konkurrenz abwerben. Eine Studie zeigt, wie groß der Schaden ist, wenn der Azubi geht.

Wer unmittelbar nach der Lehre seinen Ausbildungsbetrieb verlässt, hinterlässt bei vielen Handwerkern nicht nur eine Lücke im Dienstplan, sondern auch ein Minusgeschäft für den Chef. Was ein Auszubildender seinen Arbeitgeber kostet, ist je nach Branche unterschiedlich, aber die Durchschnittsrechnung ist denkbar einfach: Nach der aktuellsten Kosten-Nutzen-Rechnung des Bundesinstituts für Berufsbildung (bibb) hat ein Betrieb pro Azubi jährliche Kosten von etwa 18.000 Euro. Zugleich erwirtschaftet der Lehrling rund 12.500 Euro. Der Betrieb lässt sich einen passgenau ausgebildeten Mitarbeiter bei dreijähriger Ausbildung also mehr als 15.000 Euro kosten. Aus gutem Grund: Ideal ausgebildet und für den eigenen Betrieb eingearbeitet sind Auszubildende nach dem Abschluss die idealen Gesellen.

Würden sie nicht immer häufiger die Flucht ergreifen. "Unsere gut ausgebildeten jungen Leute werden abgeworben", sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), der Deutschen Presse-Agentur. Zwei von drei Fachkräften, die im Handwerk qualifiziert würden, wechselten im Laufe ihres Berufslebens in andere Wirtschaftsbereiche. Insgesamt zahle der Betrieb immer drauf, wenn der Azubi sich nach der Ausbildung verabschiede, sagte Wollseifer. "Die Ausbildung kostet im ersten und zweiten Jahr Geld - im ersten Jahr viel, im zweiten Jahr etwas weniger. Im dritten Lehrjahr kommt dann auch ein bisschen was rein." Der Handwerkspräsident denkt deshalb laut über eine Entschädigung für Ausbildungsbetriebe nach, die Azubis direkt nach der Lehre verlieren.Der Vorschlag des ZDH-Präsidenten: Eine Regel, wonach Auszubildende in den ersten Jahren nach ihrer Lehre den Betrieb nur dann wechseln dürfen, wenn der neue Arbeitgeber einen Teil der Ausbildungskosten übernimmt. Eine Art Ablösesumme, also.

Somit könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...