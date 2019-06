Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/30mduum Seit dem jüngsten Krypto-Update ist viel passiert. In einem eher volatilen Handel konnten sich viele Kryptowährungen in den vergangenen Wochen stabilisieren. Der Bitcoin beispielsweise stieg sogar bis über die Marke von 9.000 Punkten. Wie stellt sich die Situation im Krypto-Sektor im Augenblick dar? Was gibt es Neues? Markus Miller, Herausgeber und Gründer von Krypto-X, bei Börse Stuttgart TV.