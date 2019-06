Tagsausblick für 04.06.: DAX mit Rebound über 11.750 Punkte. Goldmine gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die europäischen Aktienmärkte starteten zunächst schwach in die neue Woche. Am späten Vormittag gewannen jedoch die Bullen die Oberhand. Mit Unterstützung eines stabilen Dow Jones und S&P500 Index drehten der DAX und eine Vielzahl anderer europäischer Standardwerteindizes am Nachmittag ins Plus. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 0,4 Prozent auf 11.780 Punkte und der EuroStoxx 50 sowie der französische CAC40 sogar um rund 0,5 Prozent auf 3.300 beziehungsweise 5.230 Punkte. Schwach präsentierten sich derweil Technologietitel - abzulesen am TecDAX und am Nasdaq100 Index.

Am Anleihemarkt hat sich die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen bei minus von 0,21 Prozent stabilisiert. Der Goldpreis verbesserte sich auf 1.318 US-Dollar pro Feinunze fest und der Ölpreis verlor knapp ein Prozent. Der Euro/US-Dollar zog bis auf 1,12 US-Dollar nach oben.

Unternehmen im Fokus

Heute waren vor allem defensive Titel gefragt. Bei Siemens Healthineers nutzten einige Anleger den jüngsten Kursrückgang zum Einstieg. Ebenfalls hoch im Kurs standen Immobilienkonzerne wie Aroundtown, Alstria Office und Grand City. Die Rocket Internet-Tochter Global Fashion Group will an die Börse. Anleger quittierten dies bei einem durchwachsenen Markt mit einem deutlichen Kursaufschlag. Stark gefragt waren zudem Goldminengesellschaften wie Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Katalysator war unter anderem der freundliche Goldpreis. Der BANG-Index mit vier Goldminengesellschaften schraubte sich in den zurückliegenden beiden Handelstagen um über neun Prozent nach oben und näherte sich dem Allzeithoch. Infineon plant den Kauf von Cypress Semiconductor. Anleger reagierten nicht gerade erfreut. Die Aktie tauchte zeitweise 10 Prozent nach unten. Ebenfalls schwach präsentierten sich konjunktursensible Titel wie die Bank- und Chemietitel wie Covestro und Lanxess sowie Commerzbank und Deutsche Bank.

Apple lädt heute Abend zur Keynote. Die Aktie des iPhone-Herstellers verlor seit Monatsbeginn über 16 Prozent. Salesforce und Tiffany veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal, Nordex lädt zur Hauptversammlung und Vonovia zum Investorentag.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai

Europa - Arbeitsmarkt, April

USA - Auftragseingang Industrie, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.850/11.940/12.000/12.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.600/11.710 Punkte

Der DAX sackte zu Handelsbeginn deutlich unter 11.700 Punkte. Knapp oberhalb der 11.600 Punktemarke drehte der Index und schob sich bis Handelsschluss wieder deutlich über die Unterstützungsmarke. Damit bleibt die Chance auf eine weitere Erholung bis 11.850 Punkte und im weiteren Verlauf bis 12.000 Punkte. Der Trend bleibt zunächst jedoch abwärtsgerichtet. Weitere Rücksetzer bis 11.600 Punkte können somit nicht ausgeschlossen werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.04.2019 - 03.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2014 - 03.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

