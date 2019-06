Eigentlich hatte Sahra Wagenknecht sich für den Rückzug aus der Politik entschieden. Doch nun bleibt sie länger an der Fraktionsspitze.

Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sollen nun doch noch bis Herbst gemeinsam an der Spitze der Linksfraktion im Bundestag bleiben. Wagenknecht hat sich dazu auf Bitten ihres Co-Vorsitzenden bereiterklärt, wie sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Fraktionsvorstand stellte sich nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag hinter den Plan. Am Dienstag will sich die Fraktion damit befassen.

Zuletzt war diskutiert worden, die Fraktionsspitze noch vor der Sommerpause neu zu besetzen. Ihr persönlich wäre das lieber gewesen, sagte Wagenknecht am Montag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...