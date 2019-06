Union und SPD haben sich auf Änderungen im Asylrecht geeinigt. CDU und CSU haben sich dabei durchgesetzt und die Ausreiseregeln verschärft.

Union und SPD haben sich nach Informationen aus Koalitionskreisen auf Änderungen an mehreren Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zu Migration und Asyl geeinigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend erfuhr, soll in den Gesetzentwurf zur "Beschäftigungsduldung" eine Stichtagsregelung eingefügt werden. Die sogenannte Beschäftigungsduldung für Ausländer, die durch Arbeit dauerhaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...