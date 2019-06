In ihrem Segment Scale wollte die Deutsche Börse Wachstumsunternehmen an die Börse bringen - ohne die Fehler des Neuen Markts zu wiederholen. Doch heute werben dort auch dubiose Firmen um Geld von Privatinvestoren.

Die deutsche Fintech-Hoffnung ist nicht da. Eigentlich sollte Benjamin Bilski hier, im schmucklosen Konferenzraum Culture I des Frankfurter Hotels Le Meridien, vor Investoren sein Unternehmen Naga Group vorstellen. Doch statt wissbegieriger Fondsmanager und Analysten erholen sich in den fast leeren Stuhlreihen nur zwei Anzugträger von dem Vortragsmarathon auf der Investmentkonferenz. Bilski hat kurzfristig abgesagt. Dabei hatten Investoren viele Fragen an den 30 Jahre alten Gründer und Vorstand des Fintechs: Naga war ein Highflyer an der Börse, in der Spitze eine halbe Milliarde Euro wert. Dann folgte ein jäher Absturz. Im April gab Naga eine Restrukturierung bekannt; vom einstigen Börsenwert ist nicht mal ein Zehntel übrig.

Die Bosse stoßen Aktien ab

Dabei hatte alles so schön begonnen. Zum Börsengang vor zwei Jahren war Naga eines der ersten Unternehmen, die im damals neu eingeführten Segment Scale der Deutschen Börse aufs Parkett gingen. Der Handel an der Börse ist in zwei Teilbereiche unterteilt: den gesetzlich regulierten Markt und den nur von der Börse regulierten Freiverkehr. Scale zählt zum Freiverkehr, Unternehmen müssen dort weniger strenge Auflagen erfüllen (siehe Grafik unten). Deshalb ist eine Notierung in Scale für Unternehmen einfacher. Zur Einführung verkündete die Börse, sie wolle so "einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands leisten". Scale soll an den Neuen Markt anknüpfen, jenes Segment für Wachstumsunternehmen, das vor der Jahrtausendwende halb Deutschland in ein Börsenfieber versetzte, dann aber nach dem Jahrtausendcrash unterging - in Verruf geraten durch zahlreiche Betrugsfälle und massive Kursverluste. Der Imageschaden hängt der Deutschen Börse heute noch nach, einen Super-Boom und einen Super-Crash will sie nicht noch einmal erleben. Deshalb betonte sie, in Scale sollten sich Wachstumsunternehmen "nachhaltig" entwickeln. Heute sind in Scale 49 Unternehmen mit einem Marktwert von rund sieben Milliarden Euro notiert. Für viele Profiinvestoren ist Scale damit eindeutig zu klein. Privatanleger aber investieren eifrig - und werden von Scale-Unternehmen auch gezielt angesprochen.

So etwa vom Filmstreamingdienst Pantaflix, an dem auch Schauspieler Matthias Schweighöfer ("You are wanted", "Der geilste Tag") beteiligt ist. Das Unternehmen hatte Privatanleger nach dem Börsengang vor vier Jahren mit Präsentationen in Kinos, bei denen auch Schweighöfer auftrat, explizit umworben. Die kauften brav, der Aktienkurs von Pantaflix versiebenfachte sich binnen eines Jahres. Besonders die namensgebende Streamingplattform, über die im Ausland lebende Fans Filme aus der Heimat schauen sollten, beflügelte die Anlegerfantasie. Doch der Erfolg blieb aus, die Aktie verlor von ihrem einstigen Hoch rund 90 Prozent, fiel auf zuletzt nur noch 2,10 Euro.

Die Gründer um Kinostar Schweighöfer dürften den miesen Kursverlauf verschmerzt haben. Sie haben ihren Anteil am Unternehmen sukzessive zurückgefahren; allein im August 2017 verkaufte ihre Beteiligungsgesellschaft Black Mars ein Aktienpaket in Höhe von rund zehn Prozent aller ausstehenden Aktien. Damals notierte die Aktie noch bei gut 15 Euro. Der Schweighöfer-Vertraute und Pantaflix-Mitgründer Dan Maag war in dieser Zeit Vorstandschef von Pantaflix.Wenn Manager und Aufsichtsräte verkaufen, müssen Unternehmen das melden - auch in Scale. "Director's Dealings" heißen diese Mitteilungen. Maag und Co. aber vermieden dies: Denn Führungskräfte müssen Geschäfte nur offenlegen, wenn eine Firma verkauft, an der sie zu mindestens 50 Prozent beteiligt sind. Weil Maag, wie die anderen Pantaflix-Gründer auch, aber nur ein Drittel an Black Mars hält, bekamen Privataktionäre erst mal nicht mit, dass der Boss gerade in großem Stil ausgestiegen war. Der Öffentlichkeit erzählt Pantaflix etwas anderes. Nicolas Paalzow, der neue Chef, diktierte dem Magazin "Bilanz" im März, die Gründer kauften wieder zu, der Aktienkurs sei "eindeutig zu niedrig".

Klingt beides gut, nachprüfbar ist es nicht. Weder das Unternehmen selbst noch Mitgründer Marco Beckmann beantworteten Fragen dazu.

Wohlwollende Analysten

Neben reichlich Erfolgsmeldungen der Unternehmen treiben auch meist äußerst wohlmeinende Analystenstudien die Kurse von Pantaflix und anderen Unternehmen in Scale. So rief etwa die Privatbank Hauck & Aufhäuser im Lauf der Rally für die Pantaflix-Aktie immer fantastischere Kursziele auf. Die jüngste Veröffentlichung der Privatbank sieht den fairen Wert der Aktie beim fast Neunfachen des aktuellen Kurses. Allerdings gibt die Bank in der Studie auch an, dass Pantaflix Kunde sei und sie selbst auf steigende Kurse setze. Solchen Interessenkonflikten begegnete die Börse bei Einführung von Scale mit der Verpflichtung, unabhängige Studien zu allen Aktien bereitzustellen, "um Investoren eine bessere Beurteilung der Wertpapiere zu ermöglichen".

"Fortschritte in allen Geschäftsbereichen" - dann kam die Gewinnwarnung

Zweimal im Jahr, nach den Jahres- und den Halbjahreszahlen, bekommen Anleger daher zu jeder Scale-Aktie eine aktualisierte Einschätzung. Die Börse hat dafür das britische ...

