Mit einer Milliardenübernahme will der deutsche Technologiekonzern Infineon in die weltweite Spitzengruppe der Branche einziehen.

Der Chiphersteller Infineon will mit einer Milliardenübernahme in den USA in die globalen Top Ten der Halbleiterbranche aufsteigen. Für neun Milliarden Euro will der Dax-Konzern den im kalifornischen Silicon Valley beheimateten Konkurrenten Cypress Semiconductor mit seinen 5800 Mitarbeitern übernehmen. «Das ist ein großer und richtungsweisender Schritt für unser Unternehmen», sagte Vorstandschef Reinhard Ploss am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zusammen mit Cypress wird Infineon nach Ploss' Angaben Nummer eins bei Chips für die Autoindustrie sein und insgesamt Nummer acht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...