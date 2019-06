Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.F0G: Signature AG am 3.6. -14,75%, Volumen 289% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 3.6. -8,05%, Volumen 95% normaler Tage , GOOG: Alphabet am 3.6. -6,11%, Volumen 338% normaler Tage , UA: Under Armour am 3.6. 3,38%, Volumen 136% normaler Tage , L5A: Canadian Solar am 3.6. 4,03%, Volumen 100% normaler Tage , NE: Noble Corp plc am 3.6. 5,45%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Noble Corp plc NE 1.820 5.45% Canadian Solar L5A 19.860 4.03% Under Armour UA 23.570 3.38% Alphabet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...