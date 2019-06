Zwar sind für eine Temperaturüberwachung in erster Linie die eigentlichen Prozessparameter, wie Temperatur, Druck, Fließgeschwindigkeit, Viskosität usw., ausschlaggebend. Doch wird die Instrumentierung einer Messstelle auch von anderen Faktoren beeinflusst. So ermöglicht in einem Regelkreis erst die korrekte Reaktionszeit von Aktoren und Sensoren einen optimal ablaufenden Prozess. Die präzise Ermittlung der Ansprechzeit eines Thermometers liefert daher eine wichtige Aussage zur Effizienz eines Regelkreises.

Auswirkungen auf die Ansprechzeit hat die weltweit zunehmende Forderung nach Schutzrohr-Festigkeitsberechnungen, die das Schutzrohr-Design beeinflussen. Neue Normen-Versionen wie die ASME PTC 19.3 TW-2016 führen oft zu kürzeren und dickeren Schutzrohren, und damit auch zu Veränderungen bei den Massen der eingesetzten Temperaturmessgeräte. Mit dem Grad der Festigkeit nimmt gemeinhin die Wandstärke des Thermometerschafts bzw. des Schutzrohrs zu, was in der Regel zu einer höheren Wärmeableitung führt. Analog dazu steigt die Ansprechzeit.

Grundlagen für die Messung

Die Herausforderung bei der Auslegung einer Temperaturmessstelle besteht darin, Prozessparameter und normative Anforderungen mit dem Ziel der bestmöglichen Performance - Genauigkeit und Ansprechzeit - unter einen Hut zu bringen. Bei Applikationen in der Prozessindustrie handelt es sich sehr oft um kundenspezifische Lösungen, deren Ansprechzeiten mit denen von Standardgeräten nicht vergleichbar sind. Dies gilt besonders für Messstellen, bei denen Schutzrohre verbaut sind. Ist die Ansprechzeit prozesskritisch, muss sie im Labor ermittelt werden. Dazu stehen vier Methoden zur Verfügung: Je nach Applikation werden Messungen in strömendem Wasser, in Luft, auf einer Oberfläche oder in einem Festkörper vorgenommen.

Messung in Wasser oder Luft

Bei dieser Methode wird gleichmäßig temperiertes ...

