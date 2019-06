Der Streit mit einem früher zu Trumps Organisation gehörenden Hotel geht weiter. Der Eigentümer beschuldigt ihn, Steuern hinterzogen zu haben.

Der Haupteigentümer eines früher zur Trump Organization gehörenden Hotels in Panama hat die Firma von US-Präsident Donald Trump der Steuerhinterziehung beschuldigt. Eine Klage von Orestes Fintiklis, die am Montag vor einem New Yorker Bundesgericht eingereicht wurde, bezichtigt die Hotelmanagementfirma der Hinterziehung von Einkommenssteuern und Sozialversicherungsabgaben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...