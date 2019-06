Keine andere Region hat so viele stolze Autozulieferer wie Stuttgart - und so viel durch die elektrische Mobilität zu verlieren. Eine Reise zu Unternehmern am Rande des Abgrunds.

Wenn Martin Mucha gute Geschäfte wittert, dann sollte jeder andere Manager das als Warnsignal begreifen. Denn Mucha vertritt keine Bank oder Beratung, sondern die Insolvenzkanzlei Grub Brugger. Und wo die Insolvenzverwalter wachsen, sprießen sonst nur die Konkurse. Jetzt steht Mucha im Besprechungsraum der Kanzlei im Stuttgarter Allianz-Hochhaus, zehnte Etage: Der Blick geht weit über die Dächer der Stadt ins hügelige Umland. "Der Trend zur Elektromobilität wird nicht spurlos an der Region vorbeigehen", sagt Mucha. Als Volkswagen-Chef Herbert Diess sich und seinen Konzern zu Beginn des Jahres voll und ganz dem E-Auto verschrieb, machte sich, so berichtet ein Banker aus Schwaben, "eine gewisse Panik" breit in Stuttgarts Zulieferindustrie. Viele Manager ahnten: Wenn der größte Autohersteller der Welt eine dreistellige Milliardensumme in Batterieautos steckt, könnte das den Anfang vom Ende ihrer Unternehmen einläuten. Für die Autohersteller selbst dürfte der Wechsel auf die E-Mobile keine allzu drastischen Folgen haben - ob sie Fahrzeuge mit Kabel oder Tankdeckel verkaufen, beeinflusst vielleicht die Marge, aber nicht ihre Existenz. Brisant wird die Lage dagegen für Zulieferer, die sich auf bestimmte Motorteile oder Abgastechnologien konzentriert haben, die zukünftig nicht mehr gebraucht werden.

Mucha gehört, wie sein Kollege Holger Leichtle von der Kanzlei Schultze & Braun, zu den Platzhirschen in Süddeutschland. Regelmäßig sind die beiden Juristen als Insolvenzverwalter und Krisenberater im Einsatz - Leichtle zuletzt unter anderem bei SAM Automotive mit fast 1800 Mitarbeitern, Mucha war gerade erst beim Autozulieferer Schweizer Group bestellt, weitere Aufträge dürften folgen. Über 350 Unternehmen leben in Baden-Württemberg vom Auto, ein großer Teil in der Region Stuttgart. In kaum einer anderen Gegend der Welt ist so viel Know-how über Verbrennungsmotoren angesiedelt: Dichtungen von ElringKlinger, Kolben von Mahle, Dieseltechnik von Bosch und Daimler, Sportwagenmotoren von Porsche, Abgasanlagen von Eberspächer, Filter von Mann + Hummel. Zwei Drittel der Industrieproduktion entfallen in der Region auf den Automobilbau. Doch: So hoch die Region mit Benzinern und Dieseln flog, so tief könnte sie im Elektrozeitalter stürzen.

Unternehmen, die mit dem herkömmlichen Antriebsstrang eines Autos zu tun haben, "werden von Banken und Kreditgebern zunehmend kritisch gesehen", sagt Insolvenzverwalter Leichtle. Es gebe zwar noch keine große Insolvenzwelle bei den Zulieferern, "aber der Wasserstand steigt". Fanden sich bis vor Kurzem selbst für angeschlagene Zulieferer schnell Käufer, analysieren die Geldgeber inzwischen genau, welche Unternehmen noch Zukunft haben. Die Folge: "Finanzinvestoren winken oft schon ab, wenn sie hören, dass es um eine Automotive-Firma geht, deren Kerngeschäft mit dem Verbrennungsmotor zu tun hat", sagt Mucha.

Kompetenz beim Verbrennungsmotor - was jahrzehntelang jedem Unternehmer im Ländle Tür und Tor bei seiner Hausbank öffnete, ist zu einem Makel geworden. Nichts belegt diesen Niedergang besser als das Aufrüsten der Sanierer und Abwickler in Stuttgart: Seit 2018 haben sich 14 neue Insolvenzverwalter beim Amtsgericht für die Übernahme von Pleitefällen listen lassen. Darunter Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther, der Autozulieferern schon vor einigen Monaten "das Ende des Aufschwungs" prophezeit hatte. Auch Branchenschwergewichte wie White & Case und Brinkmann & Partner planen eigene Büros in Stuttgart.

Die Krise trifft die Zulieferer nicht überraschend. Seit Jahren schon eilt der E-Autokonzern Tesla von einem Absatzrekord zum nächsten. Sie aber verschlossen davor lieber die Augen: Als baden-württembergische Wirtschaftsförderer im Jahr 2010 Automanager aus dem Ländle nach möglichen Umsatzeinbußen durch das E-Auto befragten, sagten fast 60 Prozent, sie sähen selbst auf lange Sicht keine Umsatzeinbußen oder maximal ein Minus von einem Prozent. Die restlichen Manager erwarteten einen möglichen Umsatzrückgang von höchstens zwei bis zehn Prozent. Und so machten viele Unternehmen einfach weiter wie zuvor. "Wirklich hinterfragt haben die wenigsten ihre Strategie", sagt ein süddeutscher Branchenexperte. "Das ging erst nach dem Dieselskandal los, weil sie begriffen, dass die Politik sie in Zukunft nicht mehr schonen wird."

Inzwischen aber hat sich die Tonlage geändert. Familienunternehmer denken in Gesprächen mit Beratern laut darüber nach, ob ihre Kinder im eigenen Zulieferer-Betrieb noch eine Zukunft haben. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, der zehn Jahre lang den baden-württembergischen Metallern vorstand und Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist, schlug unlängst öffentlich Alarm: "Im schlimmsten Fall haben wir Zulieferer der zweiten und dritten Reihe, deren Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert. Da besteht die Gefahr, dass eine ganze Industriestruktur wegbricht." Mit Zulieferer "der zweiten oder dritten Reihe" meint Hofmann die mittelgroßen und kleinen Zulieferer, deren Schicksal an einer bestimmten Technik, manchmal sogar an einem einzigen Bauteil von Autos hängt. Anders als große Zulieferer wie Bosch, ZF oder Continental können sie nicht ...

