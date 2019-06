Mit dem Banking Summit Mitte Mai 2019 hat der renommierte Konferenz-Veranstalter Business Circle ein neues Format geschaffen, um Senior Executives aus der Bankenszene in der DACH-Region mit Gamechangern aus der FinTech-Welt zu verknüpfen - eine Plattform für Inspiration und Austausch zum Banking der Zukunft. In den vier Bereichen Retail Banking, Risk & Finance, Future of Payment und AI, Blockchain & Transformation waren Top-Speaker und Experten geladen, um anhand konkreter Beispiele Licht in das oft noch vorherrschende Dunkel dieser Themen zu bringen. "AI, Blockchain & Transformation" - Moderation @ Ninjas Mit dabei und auch auf der Bühne hatte unser Innovation Ninja Stefan Kainz die Ehre, den interessanten (und aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...