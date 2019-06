In der nordrhein-westfälischen Stadt Herne sollen mehrere Dutzend E-Tretroller auf die Straße kommen. In wenigen Tagen werden sie in ganz Deutschland erlaubt.

Noch bevor Elektro-Tretroller am 15. Juni bundesweit erlaubt werden, wird ein erster Anbieter einen Leihdienst im Ruhrgebiet starten. In der Stadt Herne sollen mit einer Erlaubnis der lokalen Behörden ab Mittwoch mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...