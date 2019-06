Der Rückenwind der sich nach oben entwickelnden Märkte in den USA verhalf auch den wichtigsten europäischen Indices zu einem Plus, das im Späthandel dann noch relativ deutlich ausgebaut wurde. So schloss beispielsweise der EuroStoxx 50 mit einem Aufschlag von 0,6%. Ausgelöst wurde die Stärke paradoxerweise von schwächeren Konjunkturdaten aus den USA, Bauausgaben und Einkaufsmanagerindex hatten beide die Erwartungen verfehlt, dadurch stieg die Hoffnung, dass die Fed früher als erwartet die Zinsen wieder senken könnte. Am schwächsten war in Europa der Sektor der Finanzdienstleister mit einem Abschlag von 0,7%, auch die Reise- und Freizeitbranche litt unter deutlichem Abgabendruck und schloss 0,6% schwächer. Deutlich zulegen konnten ...

