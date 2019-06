Genf (awp) - Im Asset Management der Genfer Bank Edmond de Rothschild (Suisse) kommt es zu einigen personellen Wechseln. So wurde Benjamin Melman zum Global Chief Investment Officer (CIO) ernannt und in das Executive Committee der Gruppe berufen. Er leitet fortan alle Investmentteams, wie die Bank am Dienstag mitteilte.Zudem ...

