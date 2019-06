Wie gewonnen, so zerronnen: Der deutsche Leitindex startet am Dienstag im Minus. Negative Vorgaben aus den USA und Asien drücken auf die Stimmung.

Nach einem für Dax-Anleger verhagelten Mai weist das Aktienbarometer auch im beginnenden Juni auf ziemlich wechselhaftes Wetter hin. Zwar hatte der deutsche Leitindex Dax am Montag eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt: Ausgehend von seinem Tagestief bei 11.621 Zahlern machte er 170 Punkte gut - und aus einem Minus ein Plus. Am Ende schloss er 0,6 Punkte höher bei 11.793 Zählern.

Doch am Dienstagmorgen geht es gleich wieder abwärts. Der Dax startet bei 11.717 Zählern, 0,6 Prozent im Minus.

Die Gründe sind wie so oft in den USA zu suchen. Nicht nur hat US-Präsident Donald Trump die Handelssanktionen gegen China noch einmal verschärft und damit den Konflikt mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter angeheizt. Seit dem Wochenende bedroht er auch Mexiko mit Strafzöllen.

Freundliche Töne schlug Trump hingegen bei seinem Besuch in Großbritannien an: Per Twitter stellte Trump dem Königreich einen "großen Handelsvertrag" in Aussicht, wenn es erstmal aus der EU ausgetreten sei.

Unterdessen hält die US-Notenbank (Fed) Anleger in Atem. Experten erwarten, dass die Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken könnte, wenn die Konjunkturdaten schlechter werden. "Der Markt preist mittlerweile drei Zinssenkungen der Fed von insgesamt 75 Basispunkten bis Ende 2020 ein", analysieren die Experten des Bankhauses Metzler. Von der aktuellen Spanne zwischen 2,25 und 2,5 Prozent würden die Leitzinsen dann nur noch zwischen 1,5 bis 1,75 Prozent liegen. Bis Ende 2019 könnten bereits zwei dieser Abwärtsschritte beschlossen werden, glauben viele Marktteilnehmer.

