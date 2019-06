Bern (ots) -



Der Markt für neue Personenwagen der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein hat den WLTP-Blues endgültig überwunden. Im

abgelaufenen Monat Mai sind in den beiden Ländern insgesamt 28'060

Neuwagen immatrikuliert worden. Dies entspricht einem Zuwachs von 234

Fahrzeugen oder 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Mai

war der dritte Kalendermonat in Serie, in dem die Zahl der erstmals

immatrikulierten Personenwagen höher lag als im vergleichbaren Monat

2018. Kumuliert wurden in diesem Jahr bereits 128'745 Neuwagen

eingelöst, ein Plus von 1,8 Prozent zum Vorjahr.



Nachdem das zweite Halbjahr 2018 bei einigen Herstellern geprägt

war von Lieferschwierigkeiten, die auf die Umstellung auf den neuen

Prüfzyklus WLTP («Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure»)

zurückzuführen waren, hat sich der Trend nun umgekehrt. Im dritten

Kalendermonat in Serie konnte die Vorjahreszahl der

Neuimmatrikulationen übertroffen werden, was zuletzt zwischen Juli

und September des Jahres 2015 gelungen war. Die WLTP-Schwierigkeiten

scheinen zumindest fürs Erste überwunden zu sein, auch wenn im Herbst

mit der Einführung der Abgasnorm Euro 6d-Temp für sämtliche neuen

Personenwagen die nächste Umstellung ansteht. Mit dieser Norm wird

die Überprüfung neuer Emissionsgrenzwerte im Fahrbetrieb, der

sogenannten «Real Driving Emissions», fester Bestandteil der

Typengenehmigung. Die Hersteller scheinen aber nun nach den

Erfahrungen bei der WLTP-Einführung gut darauf vorbereitet zu sein.



«Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Marktentwicklung»,

konstatiert Christoph Wolnik, Mediensprecher von auto-schweiz. «Vor

diesem dreimonatigen Aufwärtstrend mussten wir sieben Kalendermonate

mit Marktrückgang hinnehmen, den unsere Mitglieder nicht selbst zu

verantworten hatten. Umso besser sind nun die Aussichten für das

restliche Jahr 2019.» auto-schweiz geht besonders im zweiten Halbjahr

von weiteren Zuwächsen aus - einen Anlass für eine Anhebung der

Jahresprognose sehe man aber trotzdem nicht, so Christoph Wolnik

weiter. «Zwischen August und Dezember 2018 waren die

WLTP-Auswirkungen am stärksten zu spüren. Im entsprechenden Zeitraum

könnte dieses Jahr eine Rückkehr auf das übliche Marktniveau

stattfinden. Dennoch bleiben wir bei unserer Ende 2018 getätigten

Prognose von 308'000 neuen Personenwagen in der Schweiz und in

Liechtenstein im Jahr 2019.»



