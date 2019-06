Bei Eyemaxx, die bekanntlich seit Jänner auch im direct market plus der Wiener Börse notiert, denkt man über eine Erhöhung der Dividende nach: Nach dem sehr positiven Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres 2017/2018 erwartet Eyemaxx auch im Geschäftsjahr 2018/2019 einen weiteren Gewinnanstieg. Bei weiterem gutem Geschäftsverlauf denkt der Vorstand daran, der Hauptversammlung in Zukunft eine Erhöhung der Dividendenausschüttung vorzuschlagen, teilt die Gesellschaft mit. Für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie (wie auch schon in den Jahren davor) ausgeschüttet.

