Insgesamt ist die Zahl der Investitionsprojekte ausländischer Investoren in Europa in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4 % gesunken. Deutschland fiel mit einem Rückgang um 13 % auf den dritten Rang hinter Frankreich zurück, das ein Plus von 1 % (1.027 Projekte) verzeichnen konnte. Auf Platz 1 landete trotz des anstehenden Brexits der Standort Großbritannien: Mit insgesamt 1.054 Investitionsprojekten von ausländischen Unternehmen schaffte es die Insel erneut auf den ersten Platz im europäischen Standortvergleich; im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Investitionen allerdings um 13 Prozent.

Während US-Unternehmen dem Standort Deutschland im vergangenen Jahr treu blieben - die Zahl der Investitionen stieg sogar um 3 Prozent auf 220 - reduzierten andere wichtige Nationen ihr Engagement in Deutschland zum Teil deutlich: Britische und chinesische Unternehmen führten jeweils 12 Prozent weniger Projekte durch als im Vorjahr, bei Investitionen aus der Schweiz ergab sich sogar ein Rückgang um 42 Prozent.

Deutsche Unternehmen investieren verstärkt im Ausland

Deutsche Unternehmen erwiesen sich im vergangenen Jahr erneut als sehr investitionsfreudig: Insgesamt 695 Investitionen führten sie im europäischen Ausland durch - fünf Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Damit waren deutsche Firmen erneut die zweitwichtigsten Investoren in Europa - hinter US-Konzernen, die ihr Engagement in Europa um 3 Prozent auf 1.418 Projekte steigerten. Das sind Ergebnisse einer Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...