Die Reserve Bank of Australia senkt erstmals seit fast drei Jahren die Zinsen - unter Verweis auf Risiken für die globale Konjunktur wegen der internationalen Handelskonflikte.

Australiens Zentralbank hat die Leitzinsen auf ein Rekordtief gekappt und stellt wegen der internationalen Handelskonflikte weitere Schritte in Aussicht. Die Reserve Bank of Australia (RBA) senkte am Dienstag die Zinsen erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...