Am 29. Mai feierte der Luftfahrtkonzern Airbus seinen 50. Geburtstag. Zum Jubiläum flogen laut Medienberichten die wichtigsten Vertreter des Konzerns in Formation über Toulouse. Vom A220, über den A350 bis zum Beluga XL war demnach alles dabei. Angesichts all der Feierlichkeiten ging eine weitere Meldung von Airbus fast ein wenig unter. Dabei ging es nach Konzernangaben um Revolutionäres.

Dynamisch und in Echtzeit

Airbus habe mit Inmarsat, dem führenden Anbieter globaler mobiler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...