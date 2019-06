Bei diesem Niedertemperatur-Oxidationsverfahren wird Ozon im Temperaturbereich von unter 150 °C in einen Rauchgasstrom eingeblasen, um unlösliches Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid (NO und NO2 werden als NOX zusammengefasst) sehr selektiv zu hochlöslichem Distickstoffpentoxid (N2O5) zu oxidieren. Das N2O5 wird dann in einem Trocken- oder Nass-Gaswäscher zusammen mit anderen Schadstoffen ausgewaschen und bildet schwach salpetersaures Abwasser, das in Anlageprozessen verwendet oder vor der Einleitung neutralisiert wird. Überschüssiges Ozon wird im Gaswäscher vernichtet. Mit dem Verfahren können NOX-Werte kleiner 100 mg/Nm³ erreicht werden. Dabei arbeitet es zuverlässig - insbesondere bei stark mit Partikeln und säurehaltigen Gasen verunreinigten Abgasen, als auch bei großen Schwankungen der NOX-Werte in den Abgasströmen. Die Lösung arbeitet bei moderaten Temperaturen und wird erst im Anschluss an den Verbrennungsprozess eingesetzt. Es lässt sich mit geringem Aufwand in einer kontrollierten Temperaturzone des bestehenden Nass- und Trocken-Gaswäscher-Systems installieren. Das System hat sich bereits in zahlreichen Kundenanwendungen bewährt. Das Verfahren erweitert das Portfolio der gängigen Lösungsmöglichkeiten zur Stickoxidreduzierung. Seine Vorteile zeigen sich insbesondere, wenn sehr niedrige NOx-Werte erreicht werden müssen, vorhandene SCR/SNCR-Systeme an der Leistungsgrenze sind (als nachgeschaltete "Booster"- Technologie mit geringem Nachrüstaufwand), Staub im Abgas stört, Ammoniak-Schlupf ein Problem ist und wenn moderate NOx-Werte im Eingangsstrom vorliegen. Die Technologie hat sich bereits in der Energieerzeugung, der chemischen Industrie, der Metallveredelung und in Erdölraffinerien bewährt.

