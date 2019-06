++ Europäische Aktienmärkte starten mit Rückgängen nach Kursverlusten in Asien und bei US-Tech-Werten ++ Kurzlebige Erholung im DE30 möglich ++ VW plant in diesem Jahr Börsengang der Lkw-Sparte "Tration" ++Im Laufe der vergangenen Wochen haben einige Zentralbanken Schritte zur geldpolitischen Lockerung unternommen, entweder durch einfache Zinssenkungen (siehe RBA und RBNZ) oder indem sie eine solche Möglichkeit nicht ausschlossen. Dies ist die Antwort auf die wachsenden Rezessionsängste, die sich in letzter Zeit weiter festigten. Infolgedessen haben die Aktienmärkte nachgegeben, Anleihen sind gestiegen, während der USD seine Stärke bewahren konnte und als "sicherer Hafen" gesehen wird. Gestern erhielten wir einige Kommentare von James Bullard von der Fed, der ...

