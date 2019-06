Schon um sechs Uhr morgens steht fast jeder zweite Arbeitnehmer im Stau. Pendeln wird zum alltäglichen Graus vor dem eigentlichen Arbeitstag. Eine Studie zeigt: Je höher die Miete in der Stadt, desto schlimmer der Stau.

Dort, wo Wohnraum knapp ist und die Mieten stark steigen, weichen viele Menschen in die umliegenden Regionen aus. Die Folgen: mehr Pendler, mehr Stau. Das geht aus einer neu-veröffentlichten Analyse der Verkehrsmuster durch die Navigations-Firma TomTom hervor. Städte mit starken Mietsteigerungen sind laut dem "TomTom Traffic Index" auch überdurchschnittlich von staubedingten Verkehrsbehinderungen betroffen. Dort zeigten sich besonders ausgeprägte Spitzen im Verkehrsaufkommen am Morgen und am Abend sowie an Schwerpunkten wie Ein- und Ausfallstraßen und Ringstraßen.

Am höchsten ist die Verkehrsbelastung in Deutschlands großen Städten. Laut dem "TomTom Traffic Index" ist der Spitzenreiter des Staurankings Hamburg, gefolgt von Berlin, Nürnberg, Bremen, Stuttgart und München. Bonn, Frankfurt am Main, Dresden und Köln vervollständigen die Liste der Städte in Deutschland, in denen Autofahrer die meiste Zeit durch Verkehrsbehinderungen verlieren.

Wie viel das konkret sein kann, hat der Verkehrsdatenanbieter Inrix ausgerechnet. Er ermittelte, dass Berliner Autofahrer 2018 im Schnitt 154 Stunden in dichtem Verkehr und Stau verbrachten, Münchner und Hamburger, 140 beziehungsweise 139 Stunden.

