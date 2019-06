Nach der Insolvenz von Air Berlin belastet eine weitere Pleite den Touristikmarkt. Das macht auch dem Veranstalter Alltours zu schaffen.

Engpässe bei Flugkapazitäten und rückläufige Passagierzahlen machen dem Reiseveranstalter Alltours in diesem Jahr zu schaffen. "Der Winter begann vielversprechend", sagte Inhaber Willi Verhuven am Dienstag in Düsseldorf. "Doch das Aus der Germania hat die positive Entwicklung gestoppt." Die Fluggesellschaft mit Sitz in Berlin hatte Anfang dieses Jahres Insolvenz angemeldet.

Zwar habe es sich dabei um eine kleinere Airline gehandelt. Doch der Markt habe sich von der Air-Berlin-Pleite im Jahr 2017 noch nicht erholt. "Das war dann schon eine besondere Keule", sagte ...

