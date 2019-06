Fabasoft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 Umsatzerlöse in Höhe von 40,3 Mio. Euro (32,0 Mio. im Geschäftsjahr 2017/2018) erreicht. Das wurde von 7,1 Mio. Euro auf nunmehr 11,5 Mio. Euro verbessert, das EBIT von 5,3 Mio. auf 8,9 Mio. Euro. Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit liegt bei 11,6 Mio. Euro (7,9 Mio. im Geschäftsjahr 2017/2018). Der Bestand der liquiden Mittel beträgt 33,2 Mio. Euro zum 31. März 2019 (27,5 Mio. zum 31. März 2018) In der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 1. Juli 2019 wird für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividendenausschüttung von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (Geschäftsjahr 2017/2018 0,18 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie) vorgeschlagen ...

