USDZAR steigt am Dienstag trotz guter Stimmung in den Schwellenländern um bis zu 1,6%, da der BIP-Bericht für Südafrika die Märkte enttäuschte. Der Bericht für das erste Quartal zeigte einen Rückgang von 3,2% und zeigte in allen wichtigen Wirtschaftszweigen eine Schwäche. Dies ist der dritte Rückgang in den vergangenen fünf Quartalen. Händler sollten auf den Widerstand um die 14,80er-Marke achten.

Den vollständigen Artikel lesen ...