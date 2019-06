Die Zahl der Bankfilialen in der EU hat sich im vergangenen Jahr durchschnittlich um 7,5 Prozent verringert. Auch die Zahl der Bankbeschäftigten sank.

Weniger Bankfilialen, weniger Banker - in den meisten Staaten der Europäischen Union setzt sich dieser seit der Finanzkrise 2008 zu beobachtende Trend fort. Das zeigen jüngste vorläufige Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) für das Jahr 2018, die die Notenbank am Dienstag in Frankfurt veröffentlichte.

Demnach verringerte sich die Anzahl der Zweigstellen zum Vorjahr um durchschnittlich 7,5 Prozent. Die Zahl der Bankbeschäftigten ging um 2,3 Prozent zurück. Die EZB weist jedoch darauf hin, dass noch nicht für alle 28 EU-Staaten alle Daten vorliegen.

Der EZB-Statistik zufolge gab es Ende 2018 in den Ländern des Euroraums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...