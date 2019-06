In einem freundlichen Marktumfeld geht es für die Aktie des Ludwigshafener Chemieriesen BASF am Dienstag kräftig nach oben. Bis in den späten Nachmittag hinein legt der Anteilsschein um fast 4 Prozent zu und ist damit hinter Covestro und neben ThyssenKrupp bester Performer im Leitindex DAX. Möglicherweise bedeutet dies eine Trendwende, denn in den vergangenen Wochen hat die Aktie noch starke Kursverluste hinnehmen müssen. Dabei sackte sie bis auf 58,40 Euro ab und näherte sich dem Dezember-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...