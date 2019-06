Dow Jones - Die Bären schlugen erwartungsgemäß zu

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

In der letzten chartechnischen Besprechung des Dow Jones Industrial Average an dieser Stelle hieß es: "Der Weg des geringeren Widerstands zeigt folglich abwärts. Die nächsten großen Abwärtsziele notieren bei 24.883 Punkten und darunter 24.675 Punkten." Für die Leser des onemarkets Blogs kam der Abverkauf im Index in den vergangenen Tagen also alles andere als überraschend. Doch nicht nur das. Das gestrige Tagestief wurde analytisch mit einer Genauigkeit von fünf Punkten getroffen.

Heute startet der Index bereits wieder zur Oberseite durch. Die am Freitag gerissene Abwärtskurslücke bei 25.066 Punkten ist geschlossen. Weitere Erholungsziele lassen sich in Form der jüngsten Abrisskante bei 25.208 Punkten und darüber in Form einer zweiten Abwärtskurslücke bei 25.342 Punkten nennen. Sollte es zu einer solchen Bewegung kommen, wäre sie nur als Reaktion auf die starken Kursverluste der letzten Tage zu sehen. Auch wäre dann ein Pullback an den bereits unterschrittenen EMA200 erfolgt.

Das Tief der gestrigen Umkehrkerze bei 24.680 Punkten muss tunlichst verteidigt werden, um das Erholungsszenario nicht zu gefährden. Denn fällt der Index weiter zurück, wäre der Abwärtstrend seit April bestätigt. In diesem Fall liegt das nächste Ziel bei 24.200 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.03.2019 - 04.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 04.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

