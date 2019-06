Der LKW-Hersteller Traton will zum Branchenführer Daimler aufschließen. In den USA liebäugelt das Unternehmen mit der Komplettübernahme von Navistar.

Zwei stolze Marken, 80.000 Beschäftigte und eine sehr bewegte Vergangenheit. Wenn das Lkw-Konglomerat Traton in diesem Sommer an die Börse rollt, dann ist die europäische Industrielandschaft um eine Größe reicher. Denn neben den bestehenden Playern Daimler und Volvo schickt sich ein dritter europäischer Konzern an, im immer noch wachsenden Markt für Lastwagen, Busse und Transporter eine weltweit führende Rolle einzunehmen.

Gesteuert wird das Unternehmen von München aus. Vor den Toren der Stadt entsteht an der Ausfallstraße nach Dachau eine neue Unternehmenszentrale. Von hier aus will der ehemalige Daimler-Manager Andreas Renschler aus dem bislang eher losen Verbund einen schlagkräftigen Konzern schmieden. Während MAN vor allem in Europa und Brasilien im mittleren Preissegment anbietet, ist Scania die hochpreisige Marke mit globaler Abdeckung. Für die Zukunft wären beide allein aber zu klein.

Die verschärften Anforderungen für die Abgasreinigung und den Klimaschutz, die Einführung von Elektroantrieben und Brennstoffzellen zwingen die Unternehmen zu immer höheren Investitionen, die sich nur mit entsprechend großen Stückzahlen ...

