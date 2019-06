Nach dem schwachen Wochenauftakt hat sich der US-Aktienmarkt am Dienstag wieder gefangen. Anleger hoffen angesichts zahlreicher Risiken auf eine neue Zinssenkungswelle der Zentralbanken - möglicherweise einmal mehr angeführt von der US-Notenbank Der Dow Jones Industrial +1,60% rückte in der ersten Stunde um 1,3 Prozent auf 25.135 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 +2,20% legte am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...